Железнодорожники назвали причины инцидента с краснокнижными антилопами

Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) АО РЖД сообщила о результатах предварительного расследования гибели антилоп дзеренов, занесенных в Красную книгу России. Как сообщалось ранее, в Забайкалье в не установленный пока день поезд наехал на стадо антилоп, бежавших по путям в попутном с локомотивом направлении. В результате наезда погибло минимум десять антилоп.

«Животные попали на пути через ограждение, которое до этого было нарушено неизвестными лицами. Кроме того, установлено, что из-за сложного рельефа местности локомотивная бригада заметила стадо, когда расстояние для остановки и предотвращения наезда было недостаточным»,— сообщили в ЗабЖД. В компании также добавляют, что совместно с сотрудниками Даурского заповедника проследят пути миграции антилоп, чтобы «смонтировать дополнительное ограждение».

Тем временем Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента, по результатам которой могут быть приняты «меры реагирования». В минприроды Забайкалья уточняют, что обратились в ЗабЖД с предложением организовать установку на дороге «защитных ограждений и экодуков в местах массовой миграции диких животных». В министерстве отмечают, что размер причиненного ущерба будет определен после получения «полной информации от ЗабЖД и транспортной прокуратуры».

Влад Никифоров, Иркутск