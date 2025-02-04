В Забайкалье поезд сбил краснокнижных антилоп

Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) АО РЖД заявила о проведении служебного расследования в связи с фактами наезда поездов на стадо дзеренов — антилоп, занесенных в Красную книгу России. Инцидент, предположительно, произошел в конце января. Видео случившегося публиковал региональный портал Chita.ru. На съемке, сделанной из кабины машиниста, видно, что поезд нагоняет большое стадо антилоп, бегущее вдоль путей. Под колеса поезда попало не менее десятка особей.

ЗабЖД намерена «дать оценку действиям локомотивной бригады». В компании также заявили об организации дополнительного инструктажа для сотрудников. Кроме того, ЗабЖД по своей инициативе намерена обменяться с заповедником «Даурский» и минприроды Забайкалья информацией «о маршрутах миграции дзеренов на плохо просматриваемых участках пути».

Антилопа дзерен, или монгольская антилопа, в России встречается лишь в Забайкалье.

Влад Никифоров, Иркутск