ТАСС: в Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина

Полицейские задержали в Москве чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина, разыскиваемого за грабеж и кражу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Марка Толстихина Фото: Соцсети Марка Толстихина

Спортсмена задержали вчера, 4 февраля, после проверки документов на станции метро «Тимирязевская» в Москве. Марк Толстихин значится в базе МВД: он объявлен в федеральный розыск по статье УК, но не уточняется, по какой конкретно.

Марку Толстихину 25 лет. Он имеет звание мастера спорта по легкой атлетике, участвовал в чемпионатах Европы и мира по кроссу и горному бегу. На его счету несколько побед в чемпионатах России.

По данным Telegram-канала Shot, в 2017 году спортсмен был осужден за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере. В 2019 году его задержали за кражу смартфона iPhone у жительницы Москвы и приговорили к принудительным работам, но он сбежал. Канал утверждает, что Толстихин находился в столице с мая прошлого года.