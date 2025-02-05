В Ижевске арестовали водителя, насмерть сбившего преподавателя университета

Первомайский райсуд Ижевска заключил под стражу 34-летнего водителя по обвинению в смертельном ДТП, в котором скончалась преподаватель вуза. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, его арестовали на два месяца, до 31 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Обвиняемый и его адвокат просили избрать иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд учел, что подсудимый неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Водителю предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Напомним, утром 31 января водитель BMW X5 насмерть сбил преподавателя УдГАУ Елену Шляпникову, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе около Центральной мечети. От полученных травм она скончалась на месте. После этого дело с участием мигранта взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ведомство ходатайствовало перед органами прокуратуры о передаче материалов дела в свое производство.