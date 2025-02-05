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Сейсмолог: угрозы 8-балльного землетрясения в Сочи нет

В регионах Средиземного и Черного морей, по информации ряда СМИ, существует угроза землетрясения магнитудой до 8 баллов. Однако руководитель сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович рассказала «Ъ-Сочи», что сейсмическая активность сейчас является нормальным природным процессом. Угрозы катастрофических событий нет.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Информацию о возможном землетрясении магнитудой до 8 баллов сообщил турецкий агрегатор. Данные распространили российские СМИ.

«Предупреждение о крупных опасностях в Европе и Средиземноморье (EUR-OPA) — Сообщество SSGEOS. В Средиземноморском и Черноморском регионах объявлена угроза разрушительного землетрясения и афтершоков. Система раннего предупреждения о землетрясениях готова»,— говорится в сообщении.

Современные технологии не позволяют точно прогнозировать время и место возникновения землетрясений. Однако многолетние наблюдения показывают, что периодические слабые толчки, которые происходят и сейчас в разных районах региона, способствуют высвобождению накопленной энергии, предотвращая формирование условий для разрушительных землетрясений, уточнила господа Карпович.

Актуальная сейсмическая активность в регионе не предвещает разрушительных землетрясений. Госпожа Карпович рекомендует сохранять спокойствие и доверять информации от официальных источников.

Мария Удовик

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