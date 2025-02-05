На Дону выработка электроэнергии осталась на уровне 2023 года

В 2024 году электростанции Ростовской области произвели 46,7 млрд кВт.ч электроэнергии. Это соответствует показателям прошлого, 2023 года — пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова замгубернатора Игоря Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В то же время потребление энергии в регионе увеличилось на 2% до 20,9 млрд кВт.ч. В 2024 году в рамках соглашения с Министерством энергетики, «Россети Юг» обновят 97 объектов электросети Дона. В минувшем году ПАО «Россети Юг» и АО «Донэнерго» приняли на баланс 56 бесхозных энергообъектов.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что для строительства новой Южной АЭС рассматривают площадки в Волгодонске и Новочеркасске. Другой вариант расположения объекта — кубанский Ейск.

Дмитрий Ковалвский