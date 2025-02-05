38,3 миллиона тонн составит экспорт пшеницы в следующем сельхозгоду (июль 2025 года — июнь 2026 года), прогнозирует аналитический центр «Совэкон». Прежняя оценка предполагала экспорт в объеме 36,4 млн тонн. В «Совэконе» этот пересмотр объясняют более высокими, чем ожидалось, начальными запасами, что обусловлено сокращением экспорта в этом сезоне. Ожидается, что на фоне низких темпов отгрузок поставки по итогам нынешнего сельхозгода составят 42,8 млн тонн, что ниже средних за последние три года 44,2 млн тонн. Еще одна причина повышения прогноза — некоторое сокращение внутреннего потребления пшеницы по мере увеличения потребления кукурузы.