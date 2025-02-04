Лавров: поворот России в сторону Запада был ошибкой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поворот внешней политики России в сторону Запада после распада СССР стратегической ошибкой. По его словам, это «признано всеми», в том числе на государственном уровне. Министр заявил, что это стало хорошим уроком для политического руководства страны и ее жителей.

«Руководство Российской Федерации после того, как Россия стала суверенным государством (уже вне Советского Союза) считало, что для него распахнуты двери "западной цивилизации", а все остальное не имеет никакого значения»,— сказал министр на презентации департамента партнерства с Африкой МИД РФ (цитата по сайту российского МИДа).

Глава российского внешнеполитического ведомства неоднократно говорил об отрицательных изменениях в расстановке сил в мире после распада Советского Союза. Так, в мае 2024 года, он заявлял, что причины современного украинского кризиса связаны, в том числе, с роспуском Варшавского договора в 1991 году. По его мнению, было ошибочным распускать социалистический блок, в то время как НАТО продолжал существовать.