По факту стрельбы и похищения мужчины в Москве возбудили уголовное дело

Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Москве возбудило уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ). Сегодня вечером, 4 февраля, на Кастанаевской улице в Москве произошел конфликт между двумя группами мужчин.

Как сообщает следствие, один из участников конфликта выстрелил из травматического оружия в сторону ранее знакомых ему мужчин. «После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении»,— добавило управление СКР по Москве в Telegram.

Ранее управление МВД по Москве уточняло, что конфликт произошел между людьми, которые находились в машинах Hyundai и Mercedes. С места происшествия скрылся автомобиль Mercedes. О местонахождении машины и похищенного человека не сообщается.