Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкину доложат о невыплате зарплаты крымским рыбакам за работу в Африке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о невыплате заработной платы морякам из Крыма (ст. 145.1 УК РФ). Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным из социальных сетей, экипажи нескольких судов из Крыма занимались рыбным промыслом у берегов Африки. Часть моряков не получала зарплату в течение девяти месяцев. СМИ сообщают, что сумма задолженности превышает 2 млн руб.

«Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Василию Цаплину возбудить уголовное дело и представить доклад по доводам публикации», — говорится в сообщении СКР.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...