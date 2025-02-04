Бастрыкину доложат о невыплате зарплаты крымским рыбакам за работу в Африке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о невыплате заработной платы морякам из Крыма (ст. 145.1 УК РФ). Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным из социальных сетей, экипажи нескольких судов из Крыма занимались рыбным промыслом у берегов Африки. Часть моряков не получала зарплату в течение девяти месяцев. СМИ сообщают, что сумма задолженности превышает 2 млн руб.

«Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Василию Цаплину возбудить уголовное дело и представить доклад по доводам публикации», — говорится в сообщении СКР.

Наталья Решетняк