Реабилитация ближе к дому

Нижегородская область претендует на размещение в регионе крупного реабилитационного центра федерального уровня для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников СВО, сообщил министр соцполитики Игорь Седых. По его словам, сейчас шесть областных центров загружены лишь на четверть, но число нуждающихся в помощи будет расти. При этом региону не хватает психологов, а зарплаты в центрах реабилитации ограничены 44 тыс. руб. на двух ставках. Инициативу правительства области пообещала поддержать сенатор Ольга Щетинина. В Совете федерации также рассмотрят кадровую проблему в связи с оказанием помощи ветеранам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионе может появиться реабилитационный центр федерального уровня

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В регионе может появиться реабилитационный центр федерального уровня

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области лоббирует создание в регионе реабилитационного центра федерального уровня для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников СВО, а также их семей. Об этом сообщил министр соцполитики Игорь Седых на заседании экспертного совета профильного комитета заксобрания 4 февраля. «На федеральном уровне есть планы по строительству крупных федеральных реабилитационных центров, мы тоже в этом процессе участвуем с точки зрения региона. Подходящие площадки в Нижегородской области уже рассматриваются»,— подчеркнул господин Седых.

Таких центров сегодня в России восемь, и появление подобного центра в области расширит возможности реабилитации: в Нижегородской области 28,7 тыс. ветеранов и 4,6 тыс. членов их семей, подсчитал министр. Еще более 23 тыс. человек заключили военный соцконтракт и также смогут в дальнейшем при необходимости пройти реабилитацию.

Сейчас в Нижегородской области работают шесть подведомственных министерству реабилитационных центров в общей сложности на 500 мест: «Витязь» и «Пушкино» в Дзержинске, «Красный Яр» в Уренском округе, Сявский санаторно-реабилитационный центр в Шахунье, а также Ветлужский и Пильнинский центры.

Реабилитация там идет посменно по 18–20 заездов в год. Загружены эти центры всего на 25%, отметил чиновник. В 2024 году реабилитацию в центрах прошли 8,9 тыс. человек, из них 280 ветеранов боевых действий и 294 члена их семей, а также 30 участников военной спецоперации и 45 их родных. «Востребованность центров пока невысокая: нет большого количества демобилизованных. Многие проходят лечение непосредственно в медицинских учреждениях. Мы понимаем перспективы этого направления и продолжаем модернизацию центров»,— разъяснил Игорь Седых.

Центры реабилитации минсоцполитики в 2024 году получили 37 млн руб. на модернизацию и создание доступной среды, в 2025 году на эти цели запланировано около 50 млн руб. Кроме того, в 2025 году Нижегородская область стала пилотным регионом при получении федеральной субсидии в 42 млн руб. на формирование комплексной системы реабилитации инвалидов. Общая сумма на эти цели с учетом регионального финансирования составила 56 млн руб., подсчитал министр.

Одновременно с модернизацией центров усугубится кадровая проблема: региону требуется больше специалистов для работы с новым оборудованием и психологов. Врачи неохотно идут на зарплату 35 тыс. руб. на одну ставку и 44 тыс. руб. на две, отметил министр.

«Сегодня консультация психолога в среднем стоит от 3 до 5 тыс. руб., а мы предлагаем 35 тыс. руб. в месяц. Вряд ли специалисты пойдут на такую зарплату без совмещения с собственной практикой», — предупредил коллег председатель экспертного совета, главврач нижегородского СПИД-центра Соломон Апоян.

Он предложил привлекать в реабилитационные центры больше выпускников нижегородского медицинского университета, которые пока чаще уходят в частную практику.

Замминистра здравоохранения Татьяна Коваленко полагает, что реабилитационным центрам потребуется больше обычных, а не клинических психологов, которых сложнее подготовить.

Сенатор Ольга Щетинина добавила, что в центры можно привлекать специалистов общественных организаций и НКО-получателей бюджетных средств, например фонда «Защитники Отечества». «Мы должны создать систему, которая будет готова к грядущим потребностям в реабилитации как медицинской, так и социальной, чтобы участники СВО могли пройти ее вместе с семьями. В Нижегородской области пока нет санатория федерального уровня, мы будем направлять реабилитантов в другие регионы, оплачивая не только реабилитацию и дорогу, но и сопровождение», — подчеркнула госпожа Щетинина.

Решить кадровый вопрос могли бы поправки к правилам субсидирования комплексной системы реабилитации, считают в министерстве соцполитики. «Сейчас с убсидия позволяет покупать оборудование, готовить кадры и обучать специалистов. Мы предлагаем дополнить перечень статьей о повышении зарплат психологам, которые реабилитируют инвалидов, ветеранов боевых действий и участников СВО. Это можно сделать по аналогии с системой долгосрочного ухода за инвалидами, за который положены выплаты», — полагает министр Седых.

Ольга Щетинина пообещала «побороться» за создание федерального центра и вынести инициативу министра на обсуждение Совета Федерации. Кадровую проблему экспертный совет комитета заксобрания Нижегородской области по социальным вопросам обсудит отдельно.

Роман Рыскаль