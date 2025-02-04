Уйти, чтобы вернуться

Ростовские депутаты 11 февраля рассмотрят вопрос об отставке Зинаиды Неярохиной с поста председателя гордумы. Работой муниципального парламента госпожа Неярохина руководит почти 20 лет. Источники «Ъ-Ростов» говорят, что отставка спикера будет лишь формальностью и она продолжит председательствовать в Думе как минимум до сентября, когда закончится срок действующего созыва.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сегодня, 4 февраля, во второй половине дня в информационном пространстве Ростова появилась новость об очередной громкой отставке во властных структурах города. СМИ стали писать о том, что председатель местной Думы Зинаида Неярохина досрочно покидает пост.

Как пояснил «Ъ-Ростов» официальный представитель гордумы Михаил Добринский, действительно госпожа Неярохина может написать заявление об отставке: такое намерение она выразила на депутатских слушаниях, в ходе которых народные избранники определяют планы своей дальнейшей работы.

По словам господина Добринского, отставка Зинаиды Неярохиной связана с изменениями в муниципальном законодательстве. Сейчас занимаемый ею пост носит название председатель Думы — глава Ростова. Новые правила предполагают передачу звания главы города главе администрации города. По сути, речь идет о переименовании должности руководителя администрации. Для этого необходимо соблюсти формальности, одна из которых — отставка председателя Думы с последующим переизбранием уже без части «глава города».

Рассмотрение вопроса об отставке Зинаиды Неярохиной депутаты запланировали на 11 февраля. Тогда же они могут избрать и нового председателя. По словам Михаила Добринского, Зинаида Неярохина имеет право на переизбрание.

Один из ростовских депутатов в разговоре с «Ъ-Ростов» выразил мнение, что госпожа Неярохина «хотела бы остаться во главе Думы как минимум до конца этого депутатского созыва» (то есть до сентября 2025 года). Другой ростовский парламентарий также на условиях анонимности выразил уверенность, что Зинаида Неярохина продолжит возглавлять Думу и после 11 февраля.

Тем более что в декабре 2024 года депутаты гордумы единогласно проголосовали за то, чтобы признать работу госпожи Неярохиной на посту спикера удовлетворительной.

Зинаида Неярохина родилась 1951 году в с. Родники Ипатовского района Ставропольского края. Впервые была избрана депутатом Ростовской-на-Дону городской думы в 1994 году (первый созыв). Возглавляет местный парламент с 2005 года (четвертый, пятый, шестой и седьмой созывы).

На прошлой неделе в высшем руководстве Ростова уже случилось «досрочное» кадровое событие. В отставку по собственному желанию ушел глава администрации города Алексей Логвиненко, полномочия которого истекали в октябре 2025 года. Его сменил в статусе врио Александр Скрябин, до этого служивший первым заместителем губернатора Ростовской области. Наблюдатели связывают перемены во власти Ростова со сменой главы региона.

Сергей Иванов