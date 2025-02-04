Сроки спустили в канализацию
ВНЗМ не смог продлить договор застройки в центре Уфы
Арбитражный суд Башкирии встал на сторону мэрии Уфы в споре с компанией ВНЗМ, пытавшейся продлить договор о застройке территории возле монумента Дружбы. По мнению застройщика, городские власти промедлили со строительством ливневой канализации, что помешало планам компании. Однако суд посчитал, что истец и сам не намерен исполнять обязанности по договору. К тому же, ВНЗМ собирается передать право на освоение квартала федеральному девелоперу.
ВНЗМ, по мнению суда, не имеет возможности исполнить условия договора развития территории в Уфе
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ) не смогла заставить мэрию Уфы продлить на пять лет истекший в ноябре 2024 года договор о застройке территории возле монумента Дружбы и мечети Ар-Рахим. По мнению компании, бездействие администрации привело к отсрочке строительства жилого комплекса.
Договор о развитии застроенной территории, ограниченной Коммунистической и Посадской улицами и проспектом Салавата Юлаева, а также улицей Октябрьской революции, был заключен в 2013 году на пять лет (позже его продлили до 2024 года). ВНЗМ заплатил за право заключить договор 43,1 млн руб. В квартале планировалось построить жилой комплекс, соцобъекты и общественно-деловые пространства.
По мнению ВНЗМ, компания не могла начать строительство объектов и подъездных путей к ним из-за отсутствия ливневого коллектора. Его, на взгляд застройщика, должен был построить город. Также истец утверждал, что местные власти не разработали схему централизованной системы водоотведения, очистки ливневок и трассировки инженерных сетей. Имеющийся коллектор, проходящий по дну оврага по территории застройки, не завершен и является по сути транзитной канализацией, говорится в исковом заявлении.
Не добившись решения проблемы в досудебном порядке, ВНЗМ обратился в арбитражный суд Башкирии с исковым заявлением к мэрии с требованием продлить договор. Требования поддержала республиканская прокуратура.
ПАО «АК ВНЗМ» — строительно-монтажная организация, в основном специализирующаяся на объектах нефтегазового комплекса. В числе заказчиков — «Башнефть», мэрия Уфы, «Газпром нефтехим Салават» и другие. Компания зарегистрирована в Уфе в 1993 году. В 2022 году инициировано дело о банкротстве компании, общая кредиторская задолженность оценивалась в 9,3 млрд руб., в том числе 252,6 млн руб. — долги по зарплате. В феврале 2023 года право на застройку по спорному договору развития было выставлено на торги, в августе того же года в компании введена процедура наблюдения.
Возражая против претензий застройщика, администрация Уфы отметила, что истец не указал конкретные сроки ее бездействия, а с момента обращения в мэрию по поводу недостроенной канализации ВНЗМ занимался лишь перепиской на тему коллектора, не предпринимая реальных мер к исправлению ситуации. Это, посчитал ответчик, свидетельствует о том, что у застройщика не было действительных намерений выполнять условия договора.
При этом ответчик признал, что вопрос о продолжении строительства незавершенного коллектора не решен. Среди причин мэрия назвала отсутствие понимания, как пройдет Коммунистическая улица. Ко всему прочему, для выноса коллектора нет коридора, свободного от построек и других коммуникаций, добавил представитель администрации в суде.
Арбитражный суд Башкирии не нашел доказательств, что отсутствие ливневки на самом деле препятствовало строительным работам. Действия застройщика в виде ограждения территории или маркетинговых исследований суд счел формальным исполнением условий договора.
Также выяснилось, что в конце 2023 года ВНЗМ продал недвижимость на территории застройки компании «Специализированный застройщик 1 Нижний Новгород» (сейчас называется «Специализированный застройщик «Уфа-сити», входит в федеральную девелоперскую группу ФСК) и заключил с покупателем предварительное соглашение о передаче прав и обязанностей по договору развития территории. «То есть фактически истец, обращаясь с иском о продлении срока действия договора, не имеет намерения продолжать лично исполнение договора»,— истолковал суд новые обстоятельства. В решении также указано на процедуру банкротства компании и отсутствие у нее финансовых ресурсов для строительства жилья.
Получить комментарии от представителей ПАО «АК ВНЗМ» вчера не удалось.
Гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров полагает, что у ВНЗМ будут шансы оспорить решение, если истец в суде апелляционной инстанции докажет реальность намерений осваивать территорию и установит прямую связь между бездействием мэрии Уфы и невозможностью продолжить строительство. Что касается банкротства компании, то, на его взгляд, формально это не является препятствием для застройки: «Формально нахождение в процедуре наблюдения еще не означает невозможность реализации проектов, но в случае введения конкурсного производства сделки, в том числе и цессия, могут быть поставлены под сомнение»,— заключил господин Каиров.