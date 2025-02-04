Сроки спустили в канализацию

Арбитражный суд Башкирии встал на сторону мэрии Уфы в споре с компанией ВНЗМ, пытавшейся продлить договор о застройке территории возле монумента Дружбы. По мнению застройщика, городские власти промедлили со строительством ливневой канализации, что помешало планам компании. Однако суд посчитал, что истец и сам не намерен исполнять обязанности по договору. К тому же, ВНЗМ собирается передать право на освоение квартала федеральному девелоперу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВНЗМ, по мнению суда, не имеет возможности исполнить условия договора развития территории в Уфе

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ ВНЗМ, по мнению суда, не имеет возможности исполнить условия договора развития территории в Уфе

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ) не смогла заставить мэрию Уфы продлить на пять лет истекший в ноябре 2024 года договор о застройке территории возле монумента Дружбы и мечети Ар-Рахим. По мнению компании, бездействие администрации привело к отсрочке строительства жилого комплекса.

Договор о развитии застроенной территории, ограниченной Коммунистической и Посадской улицами и проспектом Салавата Юлаева, а также улицей Октябрьской революции, был заключен в 2013 году на пять лет (позже его продлили до 2024 года). ВНЗМ заплатил за право заключить договор 43,1 млн руб. В квартале планировалось построить жилой комплекс, соцобъекты и общественно-деловые пространства.

По мнению ВНЗМ, компания не могла начать строительство объектов и подъездных путей к ним из-за отсутствия ливневого коллектора. Его, на взгляд застройщика, должен был построить город. Также истец утверждал, что местные власти не разработали схему централизованной системы водоотведения, очистки ливневок и трассировки инженерных сетей. Имеющийся коллектор, проходящий по дну оврага по территории застройки, не завершен и является по сути транзитной канализацией, говорится в исковом заявлении.

Не добившись решения проблемы в досудебном порядке, ВНЗМ обратился в арбитражный суд Башкирии с исковым заявлением к мэрии с требованием продлить договор. Требования поддержала республиканская прокуратура.

ПАО «АК ВНЗМ» — строительно-монтажная организация, в основном специализирующаяся на объектах нефтегазового комплекса. В числе заказчиков — «Башнефть», мэрия Уфы, «Газпром нефтехим Салават» и другие. Компания зарегистрирована в Уфе в 1993 году. В 2022 году инициировано дело о банкротстве компании, общая кредиторская задолженность оценивалась в 9,3 млрд руб., в том числе 252,6 млн руб. — долги по зарплате. В феврале 2023 года право на застройку по спорному договору развития было выставлено на торги, в августе того же года в компании введена процедура наблюдения.

Возражая против претензий застройщика, администрация Уфы отметила, что истец не указал конкретные сроки ее бездействия, а с момента обращения в мэрию по поводу недостроенной канализации ВНЗМ занимался лишь перепиской на тему коллектора, не предпринимая реальных мер к исправлению ситуации. Это, посчитал ответчик, свидетельствует о том, что у застройщика не было действительных намерений выполнять условия договора.

При этом ответчик признал, что вопрос о продолжении строительства незавершенного коллектора не решен. Среди причин мэрия назвала отсутствие понимания, как пройдет Коммунистическая улица. Ко всему прочему, для выноса коллектора нет коридора, свободного от построек и других коммуникаций, добавил представитель администрации в суде.

Арбитражный суд Башкирии не нашел доказательств, что отсутствие ливневки на самом деле препятствовало строительным работам. Действия застройщика в виде ограждения территории или маркетинговых исследований суд счел формальным исполнением условий договора.

Также выяснилось, что в конце 2023 года ВНЗМ продал недвижимость на территории застройки компании «Специализированный застройщик 1 Нижний Новгород» (сейчас называется «Специализированный застройщик «Уфа-сити», входит в федеральную девелоперскую группу ФСК) и заключил с покупателем предварительное соглашение о передаче прав и обязанностей по договору развития территории. «То есть фактически истец, обращаясь с иском о продлении срока действия договора, не имеет намерения продолжать лично исполнение договора»,— истолковал суд новые обстоятельства. В решении также указано на процедуру банкротства компании и отсутствие у нее финансовых ресурсов для строительства жилья.

Получить комментарии от представителей ПАО «АК ВНЗМ» вчера не удалось.

Гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров полагает, что у ВНЗМ будут шансы оспорить решение, если истец в суде апелляционной инстанции докажет реальность намерений осваивать территорию и установит прямую связь между бездействием мэрии Уфы и невозможностью продолжить строительство. Что касается банкротства компании, то, на его взгляд, формально это не является препятствием для застройки: «Формально нахождение в процедуре наблюдения еще не означает невозможность реализации проектов, но в случае введения конкурсного производства сделки, в том числе и цессия, могут быть поставлены под сомнение»,— заключил господин Каиров.

Идэль Гумеров