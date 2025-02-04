Бесплатно сыт не будешь

Депутаты Ярославской областной думы усомнились в качестве школьного питания. По их мнению, большинство детей не едят в школьных столовых, а бюджетные средства, выделенные на питание, тратятся в никуда. В министерстве образования региона наличие проблем с качеством питания не оспаривают, но и говорят о необходимости повышения его стоимости. Вопрос был рассмотрен на заседании комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Парламентарии намерены продолжить обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

4 февраля на заседании комитета с докладом об организации питания в школах региона выступила начальник отдела по развитию общего образования министерства образования Ярославской области Нелли Лобанова. Она сообщила, что в этом году более 600 млн руб. направят на обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий обучающихся (19 тыс. школьников) и 720 млн руб. — на организацию питания учащихся 1-4 классов (59 тыс. учеников).

Госпожа Лобанова рассказала, что число детей, питающихся в школьных столовых, растет. Так, в 2023 году 90% детей получали питание в школах, в 2024 году — 91%. В начальной школе питаются все дети. При этом, как рассказала депутат облдумы и член комитета Елена Кузнецова, многие дети отказываются от еды в школах.

«Деньги-то в бюджете закладываются немалые, но, как информация поступает и от учителей, и от родителей, вот эти все завтраки идут в помои. То есть дети в школах вообще не едят ту еду, которую им предоставляют. Таких случаев много по обращениям»,— сказала госпожа Кузнецова.

Она связала отказ детей от еды с ее качеством. По мнению депутата, за 83 руб. (именно столько стоят завтраки в школах Ярославля с 2025 года) нельзя приготовить качественное и сбалансированное блюдо.

«Сейчас с теми ценами, которые у нас в магазинах, на 83 руб. что можно вообще ребенку приготовить? Расторгуют, там получится 70-60 руб. Дети в итоге питаются непонятно чем. Давайте придем к чему-то, чтобы у нас дети получали полноценное качественное питание. Надо переходить к действиям, чтобы эти завтраки не шли в мусорное ведро. И деньги бюджетные не выкидывались»,— сказала депутат.

Представитель областного минобра Нелли Лобанова согласилась, что вопросы к качеству питания у родителей возникают, но они не всегда обоснованы.

«У нас есть обращение сейчас на рассмотрении. Мама пишет, что ее ребенок не ест каши. Вот замените ему чем-то, фастфудом, условно говоря. И такие тоже ситуации есть. Конечно, мы все понимаем, что на 83 руб., наверное, дома мы вряд ли приготовим нормальный завтрак»,— сказала госпожа Лобанова.

Она сообщила, что мониторингом качества школьного питания занимается учреждение, подведомственное министерству АПК и потребительского рынка. Специалисты проводят лабораторные исследования и сообщают о результатах. Один из выводов Нелли Лобанова привела.

«Сегодня возникают вопросы именно по выполнению натуральных норм, потому что за такую стоимость сложно выдержать все натуральные нормы, которые должны быть в школьном завтраке. Поэтому, наверное, надо и дальше поднимать вопрос о повышении стоимости»,— сказала она.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году стоимость питания сначала составляла 75 руб., потом — 79 руб., в 2026 году она вырастет до 87 руб., соответственно, за два года питание подорожает на 12 руб. Проблема школьного питания заключается еще и в том, что еду подают холодной, уверена депутат Лариса Ушакова.

«Даже то, что приготовлено, оно зачастую является несъедобным, потому что оно холодное. Понятно, что в Ярославле и в Рыбинске есть школы по 1000 человек и даже больше. Накрыть столовую за один момент сложно, но так тоже нельзя. Вот дети макароны едят, но макароны, рис, каша холодные, их есть просто нельзя. Может быть, они и хорошо приготовлены»,— высказала свою точку зрения депутат.

Нелли Лобанова согласилась и с этим. По ее словам, такие факты действительно встречаются, и этот вопрос поднимается на совещаниях с руководителями школ. Менее остро проблема стоит в школах, которые самостоятельно обеспечивают детей питанием. По словам госпожи Лобановой, таких в регионе 187, зачастую это сельские территории. За последние три года тенденции перехода образовательных учреждений на самостоятельную организацию питания не наблюдается, сообщила представитель минобра. Депутат Максим Дмитриев сказал, что такой вариант более предпочтителен.

«Бизнес, в первую очередь, в уставе имеет запись о зарабатывании денег, а те, кто оказывают услуги сами, это директора, с которыми мы разговаривали, они деньги тратят на закупку качественного, хорошего питания. Хоть их, наверное, все равно и не хватает, но им самое главное накормить детей теплой, хорошей едой»,— сказал депутат.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина, качество питания в школах за последние годы все же улучшилось, а в отказе детей от еды немаловажную роль играет культура питания.

«Если взять в горизонте 5 лет, мы на голову стали лучше кормить.

2-3 года назад я приходил в школы, и только в единицах был щуп, чтобы понять, теплая еда или нет. Сейчас, наоборот, единицы школ, где нет щупов. Действительно очень много уходит бюджетных средств, которые мы потратили на питание, в мусорные баки, но это еще и культура питания детей»,— сказал господин Крупин. Омбудсмен добавил, что многие директора школ до сих пор не знают, как проверять качество питания, поэтому попросил министерство образования провести с руководителями образовательных учреждений дополнительные беседы по этому вопросу.

Обсуждение качества питания не закончено, его планируют продолжить на следующих заседаниях комитета. Ранее проверку качества школьного питания организовывала прокуратура после информации Россельхознадзора о выявлении у поставщиков и производителей нарушений. Как установили специалисты, продукция не соответствовала заявленному качеству и безопасности.

Алла Чижова