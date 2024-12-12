Прокурор области поручил проверить питание в школьных столовых

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий поручил провести проверку по информации о некачественных продуктах, которые выявлены в школьных столовых региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об организации питания несовершеннолетних и безопасности пищевой продукции»,— рассказали в прокуратуре.

Ранее в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям заявили о нарушениях при поставке продукции в 41 социальное учреждение. Нарушения выявили у 14 поставщиков питания и 16 производителей продукции. Как установили специалисты, продукция не соответствовала заявленному качеству и безопасности. В 95% случаев несоответствия выявили в молочной продукции, которая поставлялась из других регионов.

«По результатам исследований на показатели качества и безопасности, проведенных Тверским филиалом ФГБУ "ВНИИЗЖ", выявлены несоответствия в 20 пробах (19 молочной и 1 мясной продукции), выявляемость составила почти 61% от количества отобранных проб. В молочной продукции в 15 случаях выявлена фальсификация, в 7 – консерванты, в 5 – дрожжи, в 2 – антибиотики, в 2 – трансглютаминаза, в 1 – золотистый стафилококк»,— сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Россельхознадзор также направил информацию о выявлении опасной продукции в компетентные органы. Прокурор области поставил ситуацию на личный контроль.

Алла Чижова