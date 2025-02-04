Прибыль Ferrari в 2024 году выросла на 21%

Сегодня итальянский производитель премиальных спорткаров Ferrari сообщил, что общая выручка по итогам 2024 года составила €6,7 млрд, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (.pdf). Поставки автомобилей составили 13 572 штуки — на 1% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за год достигла €1,5 млрд — это на 21% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aurelien Morissard / AP Фото: Aurelien Morissard / AP

По итогам четвертого квартала общая выручка составила €1,7 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль — €386 млн, или на 31% выше в годовом исчислении. Итальянская компания поставила в четвертом квартале 3325 автомобилей — это на 2% больше, чем за тот же период предыдущего года.

После публикации квартальной и годовой отчетности акции Ferrari подскочили в цене на 9%. Инвесторы по достоинству оценили хорошие темпы роста на общем слабом фоне авторынка. Итальянской компании удалось компенсировать годовой спад продаж в Китае (–22%, 1162 автомобиля), чья экономика продолжает испытывать последствия пандемии COVID-19 и ужесточения регулирования, результатами в США, где продажи за год увеличились на 5%, до 4003 автомобилей. Выросли по итогам года и продажи Ferrari в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — на 2%, до 6204 автомобилей.

Евгений Хвостик