В Ярославле похоронили погибшего капитана полиции

В Ярославле на Воинском кладбище похоронили капитана полиции Анатолия Тутынина, погибшего при задержании нарушителя общественного порядка. Об этом сообщили в УМВД.

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В церемонии прощания участвовали руководство областного УМВД, представители ГУООП МВД России, регионального правительства и мэрии Ярославля, личный состав органов и подразделений внутренних дел, а также руководители и личный состав других правоохранительных ведомств.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Анатолий Тутынин вместе с другими сотрудниками полиции вечером 31 января приехал на вызов в дом на Труфанова. При попытке полицейских войти в квартиру и задержать правонарушителя, последний произвел три выстрела через дверь. Капитан полиции Тутынин получил ранение. Его увезли в больницу, там он скончался.

Анатолию Тутынину было 34 года, у него остались жена и две дочери. В органах он служил с 2012 года. Семье погибшего окажут помощь.

Алла Чижова