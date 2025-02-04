Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Краснодара проверяет информацию о «школьниках-наркоманах»

В Краснодаре полицейские устанавливают личности подростков, которые, по словам жильцов дома №20 на улице Героя Яцкова, громят подъезды. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара проводится проверка. Устанавливаются личности указанных в публикации граждан, а также мотивы их действий. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение»,— сказано в сообщении.

В публикациях Telegram-каналов сказано, что «школьники-наркоманы открывают щитки, выворачивают выключатели и ломают имущество в поисках закладок».

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...