Полиция Краснодара проверяет информацию о «школьниках-наркоманах»
В Краснодаре полицейские устанавливают личности подростков, которые, по словам жильцов дома №20 на улице Героя Яцкова, громят подъезды. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.
Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю
«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара проводится проверка. Устанавливаются личности указанных в публикации граждан, а также мотивы их действий. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение»,— сказано в сообщении.
В публикациях Telegram-каналов сказано, что «школьники-наркоманы открывают щитки, выворачивают выключатели и ломают имущество в поисках закладок».