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Полицейские задержали устроившего дебош пассажира рейса Нижний Новгород — Сочи

Транспортные полицейские задержали нарушителя порядка, устроившего дебош на рейсе Нижний Новгород — Сочи. Вечером в понедельник, 3 февраля, в Линейном отделе полиции в аэропорту Сочи получили сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета находится агрессивный пассажир, который выражается в адрес членов экипажа нецензурной бранью и «чем-то размахивает», сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

На замечания бортпроводников и других пассажиров нарушитель не реагировал. После того как самолет приземлился, транспортные полицейские задержали дебошира и доставили в отдел. Нарушителем оказался 64-летний житель Нижегородской области.

Задержанного отправили на медосвидетельствование. Оказалось, что он был пьян. В отношении приезжего составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Материалы передали в Адлерский районный суд.

Также решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя общественного порядка уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков

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