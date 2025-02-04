«Биннофарм Групп» укрепила свои позиции на международных рынках: 68 новых регистрационных удостоверений в 2024 году

«Биннофарм Групп» в 2024 году получила 68 регистрационных удостоверений (РУ) на 22 лекарственных препарата. Документы были одобрены в 11 странах: Азербайджан, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Монголии, Приднестровье (ПМР), Таджикистане и Узбекистане. Все процедуры регистрации соответствуют требованиям ЕАЭС и национальным стандартам, охватывая как рецептурные, так и безрецептурные препараты в различных терапевтических областях.



Экспортная выручка компании показывает стабильный рост, по итогам 2024 года она достигла 3,8 млрд рублей. Основной вклад в этот рост внесли ключевые рынки — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, где объем поставок вырос на 30%. Это стало возможным благодаря успешной регистрации новых препаратов и расширению портфеля, а также активному продвижению и взаимодействию с медицинским сообществом.

Помимо получения новых РУ, «Биннофарм Групп» поддерживала в актуальном состоянии более 300 регистрационных удостоверений. Это включало продление сроков действия, добавление новых производителей субстанций и упаковочных материалов, а также актуализацию инструкций. Такая работа обеспечила непрерывность поставок и снизила риски, связанные с изменениями в регуляторных требованиях.

Международная экспансия остается приоритетом для «Биннофарм Групп». В 2023 году компания успешно вышла на рынок Китая, создав локальную структуру для работы с местными партнерами. В декабре 2024 года «Биннофарм Групп» объявила о подготовке к выходу на рынок Ирака, где первые поставки запланированы на четвертый квартал 2025 года. Кроме того, в январе 2025 года компания открыла свое представительство во Вьетнаме для расширения коммерческого присутствия на международных рынках.

ООО «Биннофарм Групп»