Самарская область вернулась в тройку лидеров в РФ по числу новых зараженных COVID-19

За неделю в Самарской области было выявлено 314 новых зараженных коронавирусом. По этому показателю регион находится на первом месте в Приволжском федеральном округе (ПФО) и на третьем — в России после Москвы (1212) и Санкт-Петербурга (871). Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также за минувшие семь дней в Самарской области выздоровели 449 человек и были госпитализированы 20. До этого с начала текущего года регион уступал другим субъектам РФ по числу инфицированных коронавирусом.

В Оренбуржье в отчетном периоде число зараженных COVID-19 составило 38, 30 человек вылечились и десять попали больницу. В Ульяновской области за это время было зарегистрировано 56 инфицированных, 73 выздоровевших и пять госпитализированных. Летальных исходов среди зараженных коронавирусом в трех регионах нет.

Георгий Портнов