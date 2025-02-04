Жительницу Кубани будут судить за махинации с материнским капиталом

В Каневском районе Краснодарского края будут судить 44-летнюю жительницу станицы Челбасской за мошенничество с материнским капиталом (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По версии следствия, обвиняемая в октябре 2022 года заключила фиктивный договор купли-продажи фактически принадлежащего ей дома, после чего подала заявление в Пенсионный фонд РФ об оплате за него средствами маткапитала. Ущерб составил 470 тыс. руб.

Обвиняемая вину признала в полном объеме и возместила ущерб. По данным прокуратуры, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Наталья Решетняк