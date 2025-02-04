Тольяттинец подозревается в убийстве своего пекинеса молотком для отбивки мяса

В Тольятти возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ), сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«В ходе круглосуточного мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области выявлена публикация о возможном ненадлежащем обращении с животным жителем одного из многоквартирных домов на ул. Никонова»,— говорится в сообщении полиции.

Предполагаемого преступника — 37-летнего тольяттинца — доставили в отдел полиции по Комсомольскому району. Мужчина пояснил, что в прошлом году он с супругой взяли из приюта пекинеса. Сначала собака была дружелюбной, однако через некоторое время у животного якобы начали проявляться неожиданные и тревожные поведенческие особенности. По словам мужчины, собака начала вести себя агрессивно, что выражалось в частых рычаниях, укусах и непредсказуемых вспышках ярости.

«Также со слов мужчины, в течение нескольких дней, находясь дома, он распивал спиртное, иногда с супругой, чаще — один. В один из дней, 20 января, собака вновь укусила его. Не сдержав эмоций, он взял первое, что попалось под руку — молоток для отбивки мяса и целенаправленно ударил собаку по голове. Из-за того, что раненая собака скулила, проснулась жена и попыталась оказать помощь животному. Когда пекинес перестал подавать признаки жизни, женщина сходила в ближайший магазин за пакетами, упаковала и отнесла животное к мусоропроводу, намереваясь в дальнейшем похоронить»,— сообщили правоохранители.

По данным полиции, пока женщины не было, собака очнулась и начала скулить, жильцы дома отнесли пекинеса в ветеринарную клинику, при этом не сообщив о случившемся в правоохранительные органы. Животное спасти не удалось.

Предполагаемому злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сабрина Самедова