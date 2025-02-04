Экс-канцлер ФРГ Шрёдер госпитализирован из-за эмоционального выгорания

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера положили на лечение в больницу. У него диагностировали эмоциональное выгорание, сообщил лечащий врач. У господина Шрёдера наблюдаются трудности с концентрацией внимания и памятью, нарушения сна и снижение эмоциональной устойчивости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

«Господин Шрёдер страдает тяжелым синдромом эмоционального выгорания с типичными признаками глубокого истощения и резко выраженной нехватки энергии»,— говорится в заявлении врача, которое приводит DPA. 80-летний политик, как сообщил адвокат, «ни в настоящее время, ни в обозримом будущем не в состоянии справиться с физическим и психическим напряжением, связанным с длительным — особенно публичным — допросом в следственной комиссии».

Герхард Шрёдер, занимавший пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год, неделю назад отменил участие в слушаниях комиссии ландтага Мекленбурга-Передней Померании по расследованию деятельности фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство «Северного потока-2». В качестве причины неявки было указано состояние здоровья.

Лусине Баласян