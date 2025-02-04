В Конго более 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения

На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) 128 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения, сообщает портал Actualite со ссылкой на отчет Минздрава республики. С прошлого месяца в республике продолжаются столкновения с повстанцами.

По данным портала, часть центров, находящихся в медицинских зонах Гома, Карисимби и Ньирагонго, была разграблена. Министерство указало на ряд проблем, возникших за время боестолкновений, в том числе нехватку лекарств, грабежи, отсутствие воды и электричества, недостаточное количество катафалков, машин скорой помощи, мешков для тел. Также ведомство заявило о нехватке бригад хирургов-травматологов, челюстно-лицевых хирургов и анестезиологов-реаниматологов.

По подсчетам Минздрава ДРК, за неделю в ДРК зафиксировали 2707 случаев подозрения на оспу обезьян, включая 516 подтвержденных, а также 38 летальных исходов.

Ситуация в ДРК обострилась в конце января. Произошли вооруженные столкновения правительственных войск с повстанцами «Движения 23 марта» (М23), которых, как считает ООН, поддерживает Руанда. Повстанцам удалось захватить город Гома с населением 2 млн человек. По состоянию на 1 февраля, в Конго 700 человек погибли в ходе боев, 2,8 тыс. пострадали. В МИД России призвали к прекращению боевых действий в ДРК.

О происходящем в ДРК — в материале «Ъ» «В Конго час от часу не легче».