Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о прошлом легендарного автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

1 февраля на торгах, которые совместными усилиями провели аукционный дом RM Sotheby's, музей Indianapolis Motor Speedway и музей марки Mercedes-Benz в Штутгарте, был установлен новый рекорд цены гоночного автомобиля. С молотка ушел Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen, построенный в 1954 году и выступавший в середине 1950-х во множестве Гран-при, тогдашнем аналоге сегодняшней «Формулы-1». За лот развернулась нешуточная борьба: ставки можно было делать как очно (мероприятие проходило в одном из залов музея Mercedes-Benz), так и онлайн. Победителем оказался неназванный коллекционер, который теперь заплатит €51,155 млн.

Построенный в 1954 году автомобиль, даже будучи совсем новым, уже стал легендой и за внешность, и за техническое совершенство. Еще больше славы ему добавили победы в Гран-при, которые одержали знаменитые гонщики Хуан Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс, выступавшие за рулем конкретно этой машины. После завершения гоночной карьеры автомобильная компания из Штутгарта решила подарить W 196 R музею Indianapolis Motor Speedway. Это один из самых уважаемых и посещаемых автоспортивных музеев мира. Там модель и прожила более полувека. Но сейчас американская структура решила избавиться от своего сокровища, а вырученные деньги пустить на реставрацию остальной части коллекции. А это, на минуточку, 150 транспортных средств и 55 тыс. самых разных артефактов.

Закономерен вопрос, почему марка Mercedes-Benz сама не выкупила назад свою легенду? Думаю, что причин тут несколько. Первая — германская автомобильная промышленность переживает сейчас не самые лучшие времена, и публика едва ли бы одобрила такую расточительную покупку. И вторая — в штутгартском музее марки уже экспонируется дюжина гоночных Mercedes-Benz самых разных времен и, конечно же, не меньшей цены, чем лот, проданный 1 февраля.

Дмитрий Гронский