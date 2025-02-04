Власти реорганизуют «Екатеринбургэнерго» до конца 2025 года

Администрация Екатеринбурга завершит реорганизацию «Екатеринбургэнерго» до конца декабря 2025 года после погашения кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия (МУП), сообщил на заседании думской комиссии по муниципальной собственности заместитель директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Владимир Захаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам господина Захарова, судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество «Екатеринбургэнерго» и запретили совершать регистрационные действия в отношении имущества предприятия. «Судебным приставом-исполнителем осуществляется передача документации в территориальное управлении Росимущесвта в Свердловской области с целью реализации имущества МУП "Екатеринбургэнерго". Имущества, находящегося на балансе предприятия, достаточно для погашения кредиторской задолженности»,— подчеркнул он.

МУП «Екатеринбургэнерго» обеспечивает теплом и горячей водой жилой сектор, объекты социальной сферы и промышленные предприятия. Протяженность распределительных и магистральных тепловых сетей предприятия от собственных и ведомственных источников составляет 169,8 км. По данным kartoteka.ru, в 2023 году выручка «Екатеринбургэнерго» составила 379 млн руб., убыток — 100 млн руб.

Владимир Захаров добавил, что предприятие ведет претензионно-исковую работу и взаимодействует с судебными приставами по возбужденным исполнительным производствам в отношении должников предприятия для взыскания долгов. «Вопросы погашения задолженности предприятия и взаимодействия с судебными приставами находятся на особом контроле администрации Екатеринбурга»,— отметил чиновник.

Ранее, в 2024 году, мэрия Екатеринбурга сообщила о планах отказаться от всех МУП, кроме «Метрополитена», «Гортранса» и «Водоканала». Реорганизация была связан с требованиями федерального закона, согласно которым к 1 января 2025 года должны быть устранены все муниципальные предприятия, которые работают на товарных рынках в условиях конкуренции. Бывшие МУП переквалифицировали в ООО или АО. Доля собственности города в уставном капитале таких организаций составила 100%.

Василий Алексеев