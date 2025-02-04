Средняя зарплата курьера в Ярославской области составила 134 тысячи

Средняя зарплата курьеров в Ярославской области на полную занятость в январе 2025 года составила 134 тыс. руб., что на 20 тыс. больше по сравнению с январем 2024 года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 2024 году местные компании разместили более 1,2 тыс. вакансий для курьеров, что позволило этой профессии занять 20-е место в рейтинге самых востребованных в регионе. С начала 2020 года средняя зарплата выросла на на 89 тыс. руб. или на 400%.

Максимальные зарплаты для курьеров также увеличились: с 37,5 тыс. руб. в 2020 году до 183,5 тыс. руб. в январе 2025 года.

Антон Голицын