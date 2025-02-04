В Угличе в Волге утонул велосипедист

В Угличе Ярославской области 3 февраля в Волге в районе ГЭС под лед провалился человек с велосипедом. Об этом сообщает «Угличская газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Угличская газета Фото: Угличская газета

По данным издания, инцидент произошел в верхнем бьефе (в Угличском водохранилище). Тонущего мужчину увидел рабочий крана и сообщил спасателям. Те прибыли на место, осмотрели акваторию и никого не нашли. «Ведется работа, ожидают водолазов»,— отмечается в сообщении.

«Поисковые мероприятия со стороны спасателей и водолазов пожарно-спасательной службы Ярославской области были проведены. Дальнейшие поиски из-за большой глубины и сильного течения приостановлены»,— прокомментировали «Ъ-Ярославль» в ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области».