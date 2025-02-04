Главу Елово изберут в марте

Дума Еловского округа объявила конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы муниципалитета. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

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Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 7 февраля по 10 марта 2025 года. Конкурс-испытание, на котором кандидаты представят свои программы развития округа, пройдет 20 марта 2025 года.

Должность главы Елово стала вакантной 30 января 2025 года, после отставки прежнего руководителя округа Антона Чечкина. Исполняющим обязанности главы на период проведения конкурсных процедур назначен заместитель главы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов.