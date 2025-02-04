В Челябинске скончалась экс-главврач областной детской больницы Галина Киреева

Бывший главный врач Челябинской областной деткой клинической больницы, заслуженный врач РФ Галина Киреева скончалась в возрасте 67 лет. Соболезнования ее родным и близким выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что уход из жизни Галины Киреевой — большая потеря для медицинского сообщества и всего региона. За время почти 15-летнего руководства детской областной больницей она сформировала команду профессионалов, вывела на новый уровень оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям, инициировала ряд масштабных проектов, в том числе строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ, подчеркнул губернатор.

«Активная, чуткая, душевно щедрая, Галина Николаевна Киреева вселяла своим примером уверенность в молодых коллег, сплачивала вокруг себя единомышленников, до самого последнего дня своей жизни посвящала себя маленьким пациентам. Память об этом замечательном человеке, талантливом организаторе здравоохранения и прекрасном детском враче навсегда останется в наших сердцах»,— цитирует Алексея Текслера его пресс-служба.

Галина Киреева начала работать в Челябинской областной детской клинической больнице в 1997 году. В 2010 году возглавила медучреждение, а в декабре 2024 года ушла в отставку. Тогда сообщалось, что госпожа Киреева займет почетную должность президента больницы. Она являлась главным внештатным педиатром министерства здравоохранения Челябинской области. Имела звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Почетный гражданин Челябинска», в конце 2024 году была награждена орденом Пирогова — одной из высших государственных наград в сфере медицины, вручается за самоотверженность и профессионализм в оказании медпомощи.