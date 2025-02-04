ЕС отредактировал обоснование санкций против Абрамовича

Издание The Jerusalem Post обратило внимание, что власти ЕС изменили формулировку обоснования санкций против российского бизнесмена Романа Абрамовича. Он пытался оспорить введенные против него санкции, но в конце 2023 года суд ЕС подтвердил их законность.

В документах ЕС говорилось, что санкции против Романа Абрамовича были введены, поскольку он получает выгоду от связей «с российскими лицами, принимающими решения, ответственными за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

Второе обоснование: господин Абрамович был вовлечен «в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник дохода правительству» России.

The Jerusalem Post пишет, что первая формулировка была исключена. Изменения в санкционные документы были внесены 27 января 2025 года. Это было сделано на основании постановления Европейского суда общей юрисдикции от декабря 2023 года. В том решении суд отклонил довод Совета ЕС о связи господина Абрамовича с российскими лицами «ответственными за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».