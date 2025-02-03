Количество камер видеонаблюдения на улицах Петербурга превысило 102 тысячи

Число камер видеонаблюдения в Санкт-Петербурге увеличилось до 102 тысяч. Об этом со ссылкой на данные комитета по информатизации и связи пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Так, в 2024 году количество видеокамер в городе выросло на 11 тыс. Свыше 6 тыс. из них установили на входах в парадные, около 5 тыс. — на фасадах зданий, рекламных конструкциях, остановках общественного транспорта, детских площадках, в парках и скверах.

Всего в городе сегодня функционируют около 102 тыс. камер, они расположены во всех 18 районах. Более 48 тыс. из них размещены на входе в МКД, 33 тыс. установлены в парках, скверах и местах массового пребывания людей. Примерно 6,5 тыс. — следят за объектами социнфраструктуры. При этом в городскую систему видеонаблюдения интегрированы свыше 14 тыс. сторонних камер.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге для контроля за качеством питания в школах задействуют нейросеть.

Дарья Астанина