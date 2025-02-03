Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Количество камер видеонаблюдения на улицах Петербурга превысило 102 тысячи

Число камер видеонаблюдения в Санкт-Петербурге увеличилось до 102 тысяч. Об этом со ссылкой на данные комитета по информатизации и связи пишет «Деловой Петербург».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Так, в 2024 году количество видеокамер в городе выросло на 11 тыс. Свыше 6 тыс. из них установили на входах в парадные, около 5 тыс. — на фасадах зданий, рекламных конструкциях, остановках общественного транспорта, детских площадках, в парках и скверах.

Всего в городе сегодня функционируют около 102 тыс. камер, они расположены во всех 18 районах. Более 48 тыс. из них размещены на входе в МКД, 33 тыс. установлены в парках, скверах и местах массового пребывания людей. Примерно 6,5 тыс. — следят за объектами социнфраструктуры. При этом в городскую систему видеонаблюдения интегрированы свыше 14 тыс. сторонних камер.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге для контроля за качеством питания в школах задействуют нейросеть.

Дарья Астанина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...