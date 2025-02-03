Бастрыкин поручил возбудить дело из-за протекающей кровли дома в Низино

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в деревне Низино Ленинградской области, сообщает прессс-лужба ведомства 3 февраля.

В здании, построенном десять лет назад в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, протекает кровля. В результате чего в квартирах граждан, а также на фасаде дома образовалась плесень.

Уже известно, что для возведения здания использовали некачественные материалы, а проект не соответствовал необходимым требованиям. Многочисленные обращения жителей в управляющую компанию и администрацию результатов не принесли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на контроле Бастрыкина находится дело о смертельном ДТП с автобусом на трассе «Нарва». Погибли два человека, еще 13 пассажиров сейчас находятся в больнице.

Андрей Маркелов