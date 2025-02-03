Попали в любовные сети

В Краснодарском крае популярность онлайн-сервисов для знакомств в 2024 году выросла на 20–40%. Основную часть пользователей сервисов для знакомств составляют мужчины. Эксперты говорят, что это общероссийский тренд, и связывают его с набирающей обороты цифровизацией, трансформацией культуры общения и ритмом жизни современного человека.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае растет популярность приложений для онлайн-знакомств. По данным аналитиков «Мегафона», третий год подряд в топе по общему объему трафика у кубанцев держится ресурс Tabor. В 2024 году потребление абонентского интернет-трафика на нем выросло почти на 24% в сравнении с 2023 годом. Вторую строчку занимает LovePlanet, который прибавил 19% в сравнении с 2023 годом. Замыкает тройку лидеров Mamba с ростом на 42%. В топ-5 также вошли Teamo и Waplog.

«В 2024 году пользователи приложений для знакомств в Краснодарском крае прокачали почти 11,5 млн Тбайт. Этого хватит, чтобы отправить порядка 950 млрд снимков. Чаще всего абоненты находят время для онлайн-знакомств в будни — в выходные количество пользователей сокращается в среднем на 10%. Максимальная активность в течение года наблюдается в июле и августе, а также в ноябре и декабре»,— рассказали в компании.

В начале года активность кубанцев в дейтинг-сервисах сохранилась.

В 2024 году средняя ежемесячная аудитория «VK Знакомств» в Краснодарском крае год к году выросла на 106%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании. Положительную динамику в VK связывают в том числе с развитием инструментов платформы.

«В прошлом году в сервисе появился новый способ поиска пары по интересам. Найти друг друга могут любители кино или туризма, ценители искусства или моды, поклонники музыки или видеоигр. Мы также добавили возможность искать пару среди тех, кто сейчас тоже онлайн или находится рядом»,— рассказали в компании.

По данным специалистов сервиса, средний возраст пользователя «VK Знакомств» в Краснодарском крае — 27 лет. Чаще всего кубанцы ищут пару в подборках «Сейчас онлайн», «Находятся неподалеку» и «Любители музыки». Самая популярная цель знакомства — серьезные отношения.

По словам бизнес-психолога, основателя Сообщества аутентичных психологов Марии Шидловской, увеличение аудитории дейтингов — общероссийский тренд.

«Популярности сайтов знакомств способствует цифровизация всех сфер нашей жизни, с развитием технологий меняется и культура общения. Процесс перенастройки ускорил период пандемии. Люди по своей природе социальны. Это значит, что мы развиваемся в контакте с другим человеком и что общение является одной из наших базовых потребностей. Стремясь ее удовлетворить в условиях изоляции, люди обратились к возможностям интернета. Именно в период эпидемии коронавируса онлайн-формат стал таким же привычным, как и офлайн-общение»,— комментирует эксперт.

По данным исследования оператора мобильной связи Краснодар-T2 на основе big data, в Краснодарском крае основную часть пользователей сервисов для знакомств составляют мужчины — на них приходится 55%.

По данным исследования оператора мобильной связи Краснодар-T2 на основе big data, в Краснодарском крае основную часть пользователей сервисов для знакомств составляют мужчины — на них приходится 55%. При этом в возрастной категории 65+ преобладают женщины — их 58%. В диапазоне 55–64 лет аудитория распределяется поровну, а среди пользователей 54 лет и младше мужская аудитория больше женской. Чаще других дейтингами пользуются люди в возрасте 35–44 лет, доля которых составляет 30%.

По словам экспертов, установить серьезные отношения на сервисах для знакомств сложно. «Общение — базовый компонент поддержания психического здоровья, и качество общения во многом определяет психологическое здоровье, потому что через отношения мы отражаемся в глазах других людей, получаем поддержку, чувствуем значимость, ценность, поэтому отношения являются важной частью жизни человека»,— рассказывает Мария Шидловская.

При этом умение знакомиться, общаться, устанавливать дружеские и другие отношения — это навык, который развит далеко не у каждого человека, отмечает психолог. Сайты знакомств дают ощущение упрощения этого процесса, а потому очень привлекательны в первую очередь для людей с определенной травматикой, с нарушенным типом привязанности.

«Нередко они создают о себе ложное представление и одновременно общаются (встречаются) сразу с несколькими партнерами, создавая для себя иллюзию востребованности. Иногда переписка длится годами. В связи с этим очень рекомендую настроенным на серьезные отношения пользователям дейтингов быть максимально критичными, не делать выводы по фотографиям и перепискам, а растянуть узнавание друг друга на ряд очных встреч, не стесняться проверять информацию, включая паспорт, прописку и место работы. В первую очередь это касается женщин, которые чаще склонны растворяться в мечтах о любви»,— предостерегает Мария Шидловская.

Эксперт также рекомендует рассказывать о развивающихся отношениях близким или психологу. «Это нужно для того, чтобы кто-то, кто не находится под действием эндорфинов и окситоцина в состоянии влюбленности, мог критично посмотреть на эту ситуацию»,— поясняет Мария Шидловская.

К бдительности призывает и адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. При всем удобстве и возможностях, которые предоставляют сервисы знакомств, есть ряд факторов, делающих их привлекательными и для мошенников.

«Кроме анонимности, связанной с возможностью не указывать свои настоящие имена и данные, я бы выделил восприимчивость к манипуляциям и обману. Многие выходят на сайты в надежде залечить душевные раны, восполнить какую-то утрату, то есть в довольно уязвимом эмоциональном состоянии, чем пользуются мошенники, завоевывают доверие и манипулируют людьми. При этом отсутствие личного контакта значительно снижает риск разоблачения и упрощает уход от ответственности»,— рассказывает адвокат.

По словам Алексея Иванова, не все платформы знакомств имеют адекватные механизмы модерации и проверки пользователей. «Даже легитимные профили могут оказаться фальшивыми. К тому же многие сайты знакомств не несут ответственности за преступления, совершенные на их площадках, что делает пользователей более уязвимыми»,— говорит адвокат.

Мария Шидловская уверена — популярность сайтов знакомств будет только расти, что связано с трендом на цифровизацию и с образом жизни современного человека, который много работает и испытывает дефицит свободного времени.

И все же психолог рекомендует при поиске партнера, да и в целом для поддержания психологического здоровья, не погружаться в онлайн полностью, а развивать оба формата взаимодействия с людьми, находить время и площадки для очных встреч и знакомств.

Маргарита Синкевич