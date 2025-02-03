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Коммерсантъ FM
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Вучич предложил протестующим в Сербии приступить к переговорам 5 февраля

Президент Сербии Александр Вучич предложил сербским студентам-демонстрантам начать диалог с целью преодолеть разногласия. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщило государственное информационное агентство Сербии Tanjug. Соответствующее предложение сербский лидер изложил в официальном письме, которое адресовал ректорату в Белграде.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Если преподаватели и студенты вузов придерживаются позиции, что требования частично или полностью не выполнены, необходимо начать диалог по этому и другим вопросам, которые могут сыграть роль в преодолении сложившейся ситуации»,— говорится в письме (цитата по Tanjug). «Приглашаю вас 5 февраля в удобное для вас время начать разговоры ради благополучия молодых людей и всего общества»,— написал сербский лидер.

Массовые протесты проходят по всей Сербии с начала ноября 2024 года. Поводом для протестов стала гибель 15 человек в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Протестующие требовали раскрытия всех документов, связанных с реконструкцией железнодорожного вокзала, и привлечения к уголовной ответственности виновных в трагедии.

28 января премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку после 24-часовой блокады главной магистральной развязки Белграда. Однако протесты не прекратились. 30 января студенты устроили 90-километровый марш под символическим лозунгом «В шаге до правды». В ходе акции демонстранты обвинили власти страны в невыполнении их требований.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сербия вышла на марш».

Анастасия Домбицкая

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