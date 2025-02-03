«Калашников» разработал новый ЗРК «Крона-Э» для защиты городов

Концерн «Калашников» разработал новый зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона-Э». Его покажут на международной выставке оружия IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Комплекс будет использоваться для поражения беспилотников среднего класса.

В концерне рассказали, что «Крона-Э» предназначен для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, объектов инфраструктуры городов, специальных грузов в местах их складирования и сооружений на стратегических коммуникациях.

«Крона-Э» объединяет в единую систему средства обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, уточнили в «Калашникове». Комплекс оснащен зенитными управляемыми ракетами 9М340 и 9М333.