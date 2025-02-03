Белгородэнерго обеспечило электроснабжение порядка 227 жилых домов для социально незащищенных граждан

В 2024 году специалисты филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» обеспечили электроснабжение 227 жилых домов, построенных в рамках госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем жителей региона, из них 91 дом — для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 42 — для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, 94 новостройки — для переселенцев.

Фото: Белгородэнерго

Максимальный объем работ выполнен в Белгороде и Белгородском районе, а также в Яковлевском, Губкинском, Старооскольском, Валуйском и Грайворонском округах, Ракитянском, Корочанском и Волоконовском районах.

Для подключения социального жилья к электросетям энергетики выделили свыше 1 МВт мощности. Построили восемь километров линий электропередачи, установили несколько трансформаторных подстанций, все дома и квартиры оборудовали индивидуальными приборами учета электроэнергии.

В частности, в Белгородском районе обеспечено электроснабжение 46 домов для переселенцев в селах Таврово, Пушкарное, Ближняя Игуменка, Севрюково, поселках Разумное и Майский.

14 новостроек для сирот и других социально незащищенных жителей региона подключили в поселках Ракитное и Пролетарский, 25 – в городе Строитель, 16 – в селе Беловское Белгородского района. В Волоконовке к сетям подключили восемь домов, ключи новоселам от нового жилья в конце года вручил губернатор региона Вячеслав Главков.

Строительство социального жилья активными темпами идет на всей территории области. Задача энергетиков — своевременно подготовить сети и обеспечить дома надежным электроснабжением.