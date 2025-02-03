В Ульяновске два предприятия получили предостережения о недопустимости загрязнения воздуха

Вынесены предостережения о недопустимости загрязнения атмосферного воздуха двум предприятиям в поселке Белый Ключ в Ульяновске. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перед этим жители улицы Береговой в Железнодорожном районе пожаловались на загрязнение воздуха. Администрация Ульяновска передала информацию в региональное министерство природных ресурсов и экологии и областное управление Росприроднадзора.

В итоге предостережения о недопустимости нарушения требований к работе предприятий получили ООО «Промышленные технологии» и «Симмет». Указанные предприятия подлежат региональному надзору. В ближайшее время на место выедут сотрудники природоохранной прокуратуры и профильного управления муниципальной администрации.

Георгий Портнов