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Полиция Анапы установила личность подростка, управлявшего грузовиком

В Анапе инспекторы ГИБДД выявили 13-летнего подростка, управлявшего грузовиком. Установить личность школьника удалось благодаря видеозаписи, опубликованной в соцсетях, сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сотрудники ДПС также установили личность родителей несовершеннолетнего. В отношении подростка составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без прав). Дело рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.

Родителей привлекли к ответственности за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему на это права. Также рассматривается вопрос о возможном неисполнении ими родительских обязанностей.

Нурий Бзасежев

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