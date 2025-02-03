Полиция Анапы установила личность подростка, управлявшего грузовиком
В Анапе инспекторы ГИБДД выявили 13-летнего подростка, управлявшего грузовиком. Установить личность школьника удалось благодаря видеозаписи, опубликованной в соцсетях, сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Сотрудники ДПС также установили личность родителей несовершеннолетнего. В отношении подростка составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без прав). Дело рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.
Родителей привлекли к ответственности за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему на это права. Также рассматривается вопрос о возможном неисполнении ими родительских обязанностей.