Разведка России: в НАТО готовят кампанию по дискредитации Зеленского

В НАТО «задумываются» о смене власти на Украине и готовят кампанию по дискредитации Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) РФ. По сведениям спецслужбы, в НАТО «готовятся обнародовать» данные о присвоении президентом Украины более $1,5 млрд из средств, предназначенных на закупку боеприпасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине»,— говорится в сообщении пресс-службы СВР (цитата по ТАСС). Как утверждают в ведомстве, «в Брюсселе исходят из того, что ВСУ очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск российской армии».

В НАТО рассматривают вариант проведения «псевдодемократических выборов», говорится в сообщении. «По расчетам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года»,— уточняет СВР, подчеркивая, что в преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят «масштабную операцию по дискредитации (Владимира.— "Ъ") Зеленского». «Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более $1,5 млрд»,— говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что с приходом к власти в США Дональда Трампа неопределенность в отношении продолжения военной помощи Запада Киеву «усиливается». «Руководство НАТО исходит из того, что украинские войска очень скоро окажутся не в состоянии сдерживать нарастающий натиск вооруженных сил РФ»,— утверждают в СВР.

Подробнее о позиции Дональда Трампа по конфликту России и Украины — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».

Анастасия Домбицкая