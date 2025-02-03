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Коммерсантъ FM
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Бхай-брейк

Рамешбабу Прагнанандха выиграл первый престижный титул шахматного сезона, одолев чемпиона мира

Очередной шахматный сезон открылся супертурниром в голландском Вейк-ан-Зе, запомнившимся прежде всего исключительной в смысле драматизма развязкой. Два индийских лидера — Рамешбабу Прагнанандха и новый чемпион мира Гукеш Доммараджу — умудрились потерпеть поражения в заключительном туре от соперников из подвала турнирной таблицы, а затем выясняли отношения на тай-брейке. На нем Прагнанандха уступил в первой партии, но затем выиграл две подряд.

Гукеш Доммараджу (слева) и Рамешбабу Прагнанандха на тай-брейке супертурнира Tata Steel Chess Masters в Вейк-ан-Зее

Гукеш Доммараджу (слева) и Рамешбабу Прагнанандха на тай-брейке супертурнира Tata Steel Chess Masters в Вейк-ан-Зее

Фото: Jurriaan Hoefsmit / Tata Steel Chess

Гукеш Доммараджу (слева) и Рамешбабу Прагнанандха на тай-брейке супертурнира Tata Steel Chess Masters в Вейк-ан-Зее

Фото: Jurriaan Hoefsmit / Tata Steel Chess

Исход нынешнего Tata Steel Chess Tournament, самого уважаемого и престижного среди шахматных супертурниров, заставил всех, кому небезразличны шахматы, разбираться: а была ли вообще в истории похожая развязка? Ну чтобы оба лидера, имеющие поровну очков, вдруг в заключительном туре оступались. Прецедент все-таки нашелся, один-единственный. В 2013 году в Лондоне проходил кандидатский турнир, в котором определялся претендент на чемпионское звание. И перед финальным днем в нем ноздря в ноздрю шли еще совсем молодой тогда норвежец Магнус Карлсен и уже владевший раньше титулом российский мэтр Владимир Крамник. Оба внезапно проиграли — Петру Свидлеру и Василию Иванчуку. Карлсен опередил Крамника по дополнительным показателям, а вскоре завоевал чемпионский статус, одолев Вишванатана Ананда. Лондонским казусом список такого рода аномалий исчерпывался до того момента, пока не настал финальный день турнира в Вейк-ан-Зе.

В нем принимали участие 14 гроссмейстеров, львиная доля — звезды шахмат. Но, конечно, внимание прежде всего приковывал Гукеш Доммараджу, который в декабре в 18 лет добыл титул чемпиона мира, справившись в сингапурском матче с китайцем Дин Лижэнем. С тех пор за доску он не садился, но ход турнира показывал, что тонус вундеркинд не растерял.

Правда, на финише долго лидировавшего, не допуская срывов, Гукеша Доммараджу настиг другой индийский вундеркинд — 19-летний Рамешбабу Прагнанандха.

А играть в 13-м туре им предстояло против оппонентов из подвала турнирной таблицы. Рамешбабу Прагнанандха встречался с еще одним талантливым юнцом — немцем Винцентом Каймером, а Гукеш Доммараджу — с соотечественником Арджуном Эригайси. Тот в 2025 год вступал третьим номером рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), но в Нидерландах играл из рук вон плохо. Эригайси даже не спорил с утверждением, что это худший турнир в его жизни. Он наделал кучу ляпов, раздарил кучу очков, потерял три десятка рейтинговых пунктов и выше десятого места подняться уже не мог.

Но в партии с Гукешем Доммараджу, который отчего-то всегда был удобным для Эригайси противником (у того ни единого проигрыша новому чемпиону при четырех победах в классике), аутсайдер турнира внезапно взлетел, словно на крыльях. Глядя на данные, зафиксированные анализировавшей ее компьютерной программой, невозможно было поверить глазам: точность сделанных черными ходов была равна 98,8%!

В общем, Гукеш Доммараджу потерпел быстрый крах и отправился ждать окончания остальных партий, коротая время за решением шахматных задачек.

А ждать пришлось долго, потому что тот поединок, который индийца интересовал больше всего, затягивался неимоверно. В нем Рамешбабу Прагнанандха угодил черными в сложнейшую позицию, а Каймер мучил и мучил его, иногда упуская вернейшие шансы накинуть петлю на шею отчаянно пытающегося выкрутиться оппонента, но в конце концов дожал. И смеялся, когда ему напоминали, что он же совсем недавно уже здорово помог Гукешу Доммараджу, когда поработал его секундантом в Сингапуре. Получается, опять выручил. Марафон, нежданно сохранивший двоевластие, продлился семь часов.

Регламент супертурнира в Вейк-ан-Зе, в отличие от регламента кандидатского турнира, между тем потребовал продолжения шоу: никаких дополнительных показателей, победителя определяет тай-брейк, то есть блиц, который, как считается, Гукеш Доммараджу ненавидит.

Но первую партию у измочаленного рубкой с Каймером, имевшего полчаса на отдых Рамешбабу Прагнанандхи он выиграл, вроде бы доказав, что обстоятельства располагают к тому, чтобы на прежних приоритетах не зацикливаться. Но сюжетные выкрутасы и не думали заканчиваться. Прагнанандха тут же взял реванш.

Счет сравнялся, а это значило, что теперь дело дошло до того, что в шахматах, как и в хоккее, называют sudden death — «внезапной смертью». Игра до первой — не шайбы в данном случае, а победы.

В третьей партии Рамешбабу Прагнанандхе выпало играть белыми, но, имея чуть меньше, на полминуты, времени на часах. Разыграл он лондонскую систему, которой Дин Лижэнь пытался сбить с ритма Гукеша Доммараджу. Но для Прагнанандхи она вырулила к эндшпилю с лишней пешкой у соперника.

Однако тут-то чемпион и затрясся. Он вернул сопернику пешку, а затем в позиции, которая по идее ничего, кроме ничьей, не сулила, зевнул коня. И признававшийся, что в жизни не испытывал настолько грандиозного, до мурашек, стресса Рамешбабу Прагнанандха украсил послужной список первым в жизни престижным трофеем.

Алексей Доспехов

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