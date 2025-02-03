Свердловского экс-министра Старкова приговорили к 6,5 годам колонии за взятку

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 40 млн руб. бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Гособвинитель запрашивал для него девять лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Василий Старков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Василий Старков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2023 года Василий Старков получил от бенефициара строительной организации «Мелиострой» Михаила Городничева взятку в 4 млн руб. за заключение государственного контракта на выполнение работ по содержанию автодорог в Свердловской области и сооружений на них.

После устной договоренности со строительной компанией он поручил своему подчиненному, бывшему начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову заключить контракты о строительстве.

По версии следствия, Данилов во время личных встреч с руководителями строительных организаций сообщал, что ему можно передать взятку за общее покровительство. С октября 2022 года по сентябрь 2023 года Вячеслав Данилов якобы получил взяток на 12,1 млн руб. Производство по его уголовному делу приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции (СВО). По данным «Ъ-Урал», показания на Старкова дал Вячеслав Данилов.

Суд приговорил Михаила Городничева к уголовному штрафу в размере 2,9 млн руб.. В начале декабря Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в размере 2,5 млн руб. Ирину Городничеву за дачу взятки в размере 4 млн руб. Вячеславу Данилову. Вину она признала и дала показания на Старкова и Данилова.

Мария Шараева