Вильфанд: 2025 год может войти в тройку самых жарких на планете

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что 2025 год может войти в топ-3 самых жарких на планете. Господин Вильфанд отметил, что информация предварительная. На данный момент самым жарким годом считается 2024-й.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года»,— рассказал господин Вильфанд (цитата по «РИА Новости»). Январь 2025 года уже стал самым теплым за последние 245 лет в Москве, писал ТАСС. В результате потепления к 19 января в Москве полностью растаял снежный покров.

Самым теплым за всю историю наблюдений, согласно шести международным наборам данных, признан 2024 год. Средняя глобальная температура поверхности Земли в прошлом году на 1,55°C превысила доиндустриальный уровень.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глобальное потепление пока не остановить-2».