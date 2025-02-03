Пермский театр взыскивает с сервиса доставки суши более 280 тысяч рублей

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление ГКБУК «Пермский академический “Театр-Театр”» к ООО «Кальмар Фуд», управляющему доставкой суши и роллов. Как свидетельствует картотека суда, сумма требований учреждения культуры составляет 284,3 тыс. руб. Иск пока не принят к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснил «Ъ-Прикамье» исполнительный директор театра Егор Мухин, исковые требования связаны с задолженностью общества за аренду помещения.

По данным 2ГИС, служба доставки «Кальмар» располагается на первом этаже здания «Театра-Театра» по ул. Ленина, 53. Согласно официальному сайту заведения, доставка специализируется на суши и роллах.