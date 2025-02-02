В Ленинградской области международный автобус Lux Express попал в ДТП с жертвами

В Ленинградской области на 135-м км трассы А-180 «Нарва» у поворота к промышленной зоне Фосфорит около 22:45 мск 2 февраля международный автобус Lux Express столкнулся со снегоуборочной машиной. По данным регионального управления МЧС, два человека погибли и двое пострадали.

Очевидцы выкладывают фотографии ДТП в соцсетях. Судя по ним, произошло лобовое столкновение автобуса и снегоуборочной машины роторного типа. Как сообщает местное издание «Фонтанка.ру», автобус, вероятно, ехал от границы с Эстонией в сторону Кингисеппа. На месте происшествия образовалась небольшая пробка.

На сайте Lux Express сообщается, что компания была создана в 1994 году в Эстонии. К настоящему времени — одна из крупнейших автобусных компаний в Балтийском регионе.