Орлы прилетели

Последнюю неделю января вот уже который год можно считать первой светской неделей. И основная заслуга в возвращении известных людей от частных застолий под родные софиты принадлежит главнейшей из российских кинопремий — «Золотому орлу». Правда, это касается в первую очередь киносообщества. Если же взглянуть чуть шире, то получится, что первая московская светская неделя началась в Париже на Неделе высокой моды. Там в неофициальном зачете состоялся показ российского дизайнера Юлии Яниной, куда ответственно пришли практически все заметные российские блогеры, прибывшие в Париж для посещения шоу модных домов из официального расписания — Chanel, Christian Dior, Valentino, Schiaparelli, — а также на прием бренда Dolce & Gabbana. Будем честны, далеко не все наши дивы соцсетей являются настоящими и стабильными покупательницами кутюра. Но почему-то именно в последние пару лет, когда неактуальными стали отношения с российскими представительствами крупнейших брендов, все они стали пользоваться услугами консьерж-компаний, способных достать пригласительные и на открытие Нотр-Дама, не то что в Гран-Пале. Самым громким отчетом о кутюрных итогах стал пост в Telegram владелицы КМ20 Ольги Карпуть о том, что Париж не справляется, когда в поток туристов вливается еще и ручеек модной толпы. Если совсем коротко, госпожа Карпуть заявила, что ее муж, совладелец Capital Group Павел Те, назвал мэра Парижа Анну Идальго «полной дурой». Тут, конечно, многие возмутились, хотя я пока не встречала никого, кто бы думал о госпоже Идальго иначе. К счастью, конфликт не вышел на международный уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Золотой орел», напротив, прошел в атмосфере обычно не присущей ему любви. По крайней мере, именно так высказывались некоторые участники и лауреаты церемонии. Наверное, и правда: поле зачищено, чужие здесь не ходят — как не возлюбить оставшимся друг друга! И если раньше Алексей Герман в павильоне «Мосфильма» мог восприниматься не то чтобы чужим, но, скажем так, недостаточно своим, то теперь чего уж — его «Воздух» получает целую охапку призов, включая главный. Да что Герман — даже Константин Эрнст на церемонию не только пришел, но и смог почувствовать себя дорогим и долгожданным гостем. Старожилы уж и не припомнят подобного, ведь «Орла» показывает ВГТРК, а продюсировать кино Никита Михалков предпочитает в компании первого замгендиректора холдинга Антона Златопольского. В результате предыдущие работы господина Эрнста если и наделяли наградами, то разве что в области сериалостроения. Но в этом году премию постигло какое-то малокартинье. В начале церемонии помощник президента РФ Владимир Мединский не только зачитал приветственную телеграмму от Владимира Путина, но и отметил от себя, что общие кинотеатральные сборы практически вышли на доковидный уровень: «Этого можно было бы не говорить, если бы мы не знали, что у нас в кинотеатрах почти нет никакого большого голливудского кино. Это значит, что российское кино вернуло себе доверие зрителя и почти на 90% люди ходят смотрят наше кино».

Несмотря на такую статистику, почти во всех номинациях сошлись всего четыре полнометражных фильма: «Воздух» — про ВОВ, «Любовь Советского Союза» — в том числе про ВОВ, «Смотри на меня» — про время сразу после ВОВ, ну и «Сто лет тому вперед» — вообще не про ВОВ. Первые два фильма как раз-таки созданы при участии господина Эрнста — они и собрали сообща 12 наград, по сути, из 14 возможных для полного игрового метра номинаций. Словом, выглядело это как возвращение блудного сына в большую киносемью под золотое крыло орла от ювелирной компании Mercury. Но тут же появляется интрига, чем в следующем году ответит господин Златопольский — потому что не ответить, получается, нельзя.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”