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Коммерсантъ FM
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Орлы прилетели

Евгения Милова о светских событиях недели

Последнюю неделю января вот уже который год можно считать первой светской неделей. И основная заслуга в возвращении известных людей от частных застолий под родные софиты принадлежит главнейшей из российских кинопремий — «Золотому орлу». Правда, это касается в первую очередь киносообщества. Если же взглянуть чуть шире, то получится, что первая московская светская неделя началась в Париже на Неделе высокой моды. Там в неофициальном зачете состоялся показ российского дизайнера Юлии Яниной, куда ответственно пришли практически все заметные российские блогеры, прибывшие в Париж для посещения шоу модных домов из официального расписания — Chanel, Christian Dior, Valentino, Schiaparelli, — а также на прием бренда Dolce & Gabbana. Будем честны, далеко не все наши дивы соцсетей являются настоящими и стабильными покупательницами кутюра. Но почему-то именно в последние пару лет, когда неактуальными стали отношения с российскими представительствами крупнейших брендов, все они стали пользоваться услугами консьерж-компаний, способных достать пригласительные и на открытие Нотр-Дама, не то что в Гран-Пале. Самым громким отчетом о кутюрных итогах стал пост в Telegram владелицы КМ20 Ольги Карпуть о том, что Париж не справляется, когда в поток туристов вливается еще и ручеек модной толпы. Если совсем коротко, госпожа Карпуть заявила, что ее муж, совладелец Capital Group Павел Те, назвал мэра Парижа Анну Идальго «полной дурой». Тут, конечно, многие возмутились, хотя я пока не встречала никого, кто бы думал о госпоже Идальго иначе. К счастью, конфликт не вышел на международный уровень.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Золотой орел», напротив, прошел в атмосфере обычно не присущей ему любви. По крайней мере, именно так высказывались некоторые участники и лауреаты церемонии. Наверное, и правда: поле зачищено, чужие здесь не ходят — как не возлюбить оставшимся друг друга! И если раньше Алексей Герман в павильоне «Мосфильма» мог восприниматься не то чтобы чужим, но, скажем так, недостаточно своим, то теперь чего уж — его «Воздух» получает целую охапку призов, включая главный. Да что Герман — даже Константин Эрнст на церемонию не только пришел, но и смог почувствовать себя дорогим и долгожданным гостем. Старожилы уж и не припомнят подобного, ведь «Орла» показывает ВГТРК, а продюсировать кино Никита Михалков предпочитает в компании первого замгендиректора холдинга Антона Златопольского. В результате предыдущие работы господина Эрнста если и наделяли наградами, то разве что в области сериалостроения. Но в этом году премию постигло какое-то малокартинье. В начале церемонии помощник президента РФ Владимир Мединский не только зачитал приветственную телеграмму от Владимира Путина, но и отметил от себя, что общие кинотеатральные сборы практически вышли на доковидный уровень: «Этого можно было бы не говорить, если бы мы не знали, что у нас в кинотеатрах почти нет никакого большого голливудского кино. Это значит, что российское кино вернуло себе доверие зрителя и почти на 90% люди ходят смотрят наше кино».

Несмотря на такую статистику, почти во всех номинациях сошлись всего четыре полнометражных фильма: «Воздух» — про ВОВ, «Любовь Советского Союза» — в том числе про ВОВ, «Смотри на меня» — про время сразу после ВОВ, ну и «Сто лет тому вперед» — вообще не про ВОВ. Первые два фильма как раз-таки созданы при участии господина Эрнста — они и собрали сообща 12 наград, по сути, из 14 возможных для полного игрового метра номинаций. Словом, выглядело это как возвращение блудного сына в большую киносемью под золотое крыло орла от ювелирной компании Mercury. Но тут же появляется интрига, чем в следующем году ответит господин Златопольский — потому что не ответить, получается, нельзя.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Кинопремия «Золотой орел»

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Глава «Первого канала» Константин Эрнст, получавший награду вместе с командой киноленты «Воздух» в номинации «Лучший игровой фильм»

Глава «Первого канала» Константин Эрнст, получавший награду вместе с командой киноленты «Воздух» в номинации «Лучший игровой фильм»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ведущая церемонии актриса Юлия Хлынина и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, победивший в номинации «Лучшая мужская роль в кино» (фильм «Воздух»)

Ведущая церемонии актриса Юлия Хлынина и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, победивший в номинации «Лучшая мужская роль в кино» (фильм «Воздух»)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актеры Сергей Гармаш и Елизавета Боярская

Актеры Сергей Гармаш и Елизавета Боярская

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Алексей Герман-младший. Его картина «Воздух» победила в номинации «Лучший игровой фильм»

Режиссер Алексей Герман-младший. Его картина «Воздух» победила в номинации «Лучший игровой фильм»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Художники-постановщики Павел Пархоменко (в центре) и Леонид Кипнис (справа), победившие в номинации «Лучшая работа художника-постановщика» (фильм «Любовь Советского Союза»), и актер Егор Бероев

Художники-постановщики Павел Пархоменко (в центре) и Леонид Кипнис (справа), победившие в номинации «Лучшая работа художника-постановщика» (фильм «Любовь Советского Союза»), и актер Егор Бероев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Глава телекомпании «Россия» Антон Златопольский, получавший награду вместе с командой сериала «Столыпин» в номинации «Лучший телевизионный сериал»

Глава телекомпании «Россия» Антон Златопольский, получавший награду вместе с командой сериала «Столыпин» в номинации «Лучший телевизионный сериал»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (слева) и режиссер Алексей Герман-младший

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (слева) и режиссер Алексей Герман-младший

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Помощник президента России Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Марьяна Спивак вручает награду режиссеру Ивану Соснину, победившему в номинации «Лучший короткометражный фильм» с картиной «30 секунд»

Актриса Марьяна Спивак вручает награду режиссеру Ивану Соснину, победившему в номинации «Лучший короткометражный фильм» с картиной «30 секунд»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Елизавета Боярская (вторая слева) и хореограф Алла Сигалова (вторая справа)

Актриса Елизавета Боярская (вторая слева) и хореограф Алла Сигалова (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Карен Шахназаров (слева) и композитор Алексей Рыбников, получивший специальный приз «За вклад в российский кинематограф»

Режиссер Карен Шахназаров (слева) и композитор Алексей Рыбников, получивший специальный приз «За вклад в российский кинематограф»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Алексей Андрианов, получивший статуэтку за актера Александра Устюгова в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» (сериал «Столыпин»)

Режиссер Алексей Андрианов, получивший статуэтку за актера Александра Устюгова в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» (сериал «Столыпин»)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: актриса Олеся Судзиловская, продюсер Игорь Волошин и режиссер Владимир Грамматиков, получивший награду в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Смотри на меня!»

Слева направо: актриса Олеся Судзиловская, продюсер Игорь Волошин и режиссер Владимир Грамматиков, получивший награду в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Смотри на меня!»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости и участники церемонии

Гости и участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кинопродюсер Александр Герасимов, получивший премию за «Необыкновенную историю одного льва». Картина победила в номинации «Лучший анимационный фильм»

Кинопродюсер Александр Герасимов, получивший премию за «Необыкновенную историю одного льва». Картина победила в номинации «Лучший анимационный фильм»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Владимир Вдовиченков, победивший в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» (сериал «Противостояние»), и актриса Елена Лядова, получившая награду за «Лучшую женскую роль второго плана» (фильм «Воздух»)

Актер Владимир Вдовиченков, победивший в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» (сериал «Противостояние»), и актриса Елена Лядова, получившая награду за «Лучшую женскую роль второго плана» (фильм «Воздух»)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Карина Разумовская, победившая в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» (сериал «Трасса»). Сценарист Олег Маловичко (слева) и режиссер Душан Глигоров, получившие награду в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» за киноленту «Трасса»

Актриса Карина Разумовская, победившая в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» (сериал «Трасса»). Сценарист Олег Маловичко (слева) и режиссер Душан Глигоров, получившие награду в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» за киноленту «Трасса»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сценарист Сергей Снежкин (слева), получивший премию в номинации «Лучший сценарист» за фильм «Любовь Советского Союза», и режиссер Игорь Волошин

Сценарист Сергей Снежкин (слева), получивший премию в номинации «Лучший сценарист» за фильм «Любовь Советского Союза», и режиссер Игорь Волошин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: режиссер Дмитрий Шпиленок, сценарист Анна Шпиленок и продюсер Петр Шпиленок, победившие в номинации «Лучший неигровой фильм» с картиной «Огненный лис»

Слева направо: режиссер Дмитрий Шпиленок, сценарист Анна Шпиленок и продюсер Петр Шпиленок, победившие в номинации «Лучший неигровой фильм» с картиной «Огненный лис»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Александра Урсуляк и Виктория Исакова, получившая статуэтку за «Лучшую женскую роль на телевидении» (сериал «Я не могу без тебя»)

Слева направо: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Александра Урсуляк и Виктория Исакова, получившая статуэтку за «Лучшую женскую роль на телевидении» (сериал «Я не могу без тебя»)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Урсуляк получила награду за «Лучшую женскую роль в кино» (фильм «Смотри на меня!»)

Актриса Александра Урсуляк получила награду за «Лучшую женскую роль в кино» (фильм «Смотри на меня!»)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники церемонии

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Никита Михалков и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова

Режиссер Никита Михалков и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Продюсер Михаил Врубель (справа)

Продюсер Михаил Врубель (справа)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков (слева) и глава «Первого канала» Константин Эрнст

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков (слева) и глава «Первого канала» Константин Эрнст

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Душан Глигоров, актер Максим Лагашкин и сценарист Олег Маловичко

Слева направо: режиссер Душан Глигоров, актер Максим Лагашкин и сценарист Олег Маловичко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Алексей Гуськов

Режиссер Алексей Гуськов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Алена Бабенко с мужем Эдуардом Субочем

Актриса Алена Бабенко с мужем Эдуардом Субочем

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков (слева) и президент ассоциации каскадеров России Александр Иншаков

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков (слева) и президент ассоциации каскадеров России Александр Иншаков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Сергей Комаров

Актер Сергей Комаров

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Оператор Анатолий Мукасей и режиссер Светлана Дружинина

Оператор Анатолий Мукасей и режиссер Светлана Дружинина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Композиторы Виталий Окороков (справа) и Дмитрий Емельянов

Композиторы Виталий Окороков (справа) и Дмитрий Емельянов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Алексей Гуськов (справа) и Александр Петров

Актеры Алексей Гуськов (справа) и Александр Петров

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Глава «Первого канала» Константин Эрнст, получавший награду вместе с командой киноленты «Воздух» в номинации «Лучший игровой фильм»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ведущая церемонии актриса Юлия Хлынина и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, победивший в номинации «Лучшая мужская роль в кино» (фильм «Воздух»)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актеры Сергей Гармаш и Елизавета Боярская

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Алексей Герман-младший. Его картина «Воздух» победила в номинации «Лучший игровой фильм»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Художники-постановщики Павел Пархоменко (в центре) и Леонид Кипнис (справа), победившие в номинации «Лучшая работа художника-постановщика» (фильм «Любовь Советского Союза»), и актер Егор Бероев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Глава телекомпании «Россия» Антон Златопольский, получавший награду вместе с командой сериала «Столыпин» в номинации «Лучший телевизионный сериал»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (слева) и режиссер Алексей Герман-младший

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Марьяна Спивак вручает награду режиссеру Ивану Соснину, победившему в номинации «Лучший короткометражный фильм» с картиной «30 секунд»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Елизавета Боярская (вторая слева) и хореограф Алла Сигалова (вторая справа)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Карен Шахназаров (слева) и композитор Алексей Рыбников, получивший специальный приз «За вклад в российский кинематограф»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Алексей Андрианов, получивший статуэтку за актера Александра Устюгова в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» (сериал «Столыпин»)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: актриса Олеся Судзиловская, продюсер Игорь Волошин и режиссер Владимир Грамматиков, получивший награду в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Смотри на меня!»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости и участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кинопродюсер Александр Герасимов, получивший премию за «Необыкновенную историю одного льва». Картина победила в номинации «Лучший анимационный фильм»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Владимир Вдовиченков, победивший в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» (сериал «Противостояние»), и актриса Елена Лядова, получившая награду за «Лучшую женскую роль второго плана» (фильм «Воздух»)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Карина Разумовская, победившая в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» (сериал «Трасса»). Сценарист Олег Маловичко (слева) и режиссер Душан Глигоров, получившие награду в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» за киноленту «Трасса»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сценарист Сергей Снежкин (слева), получивший премию в номинации «Лучший сценарист» за фильм «Любовь Советского Союза», и режиссер Игорь Волошин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: режиссер Дмитрий Шпиленок, сценарист Анна Шпиленок и продюсер Петр Шпиленок, победившие в номинации «Лучший неигровой фильм» с картиной «Огненный лис»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Александра Урсуляк и Виктория Исакова, получившая статуэтку за «Лучшую женскую роль на телевидении» (сериал «Я не могу без тебя»)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Урсуляк получила награду за «Лучшую женскую роль в кино» (фильм «Смотри на меня!»)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Никита Михалков и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Продюсер Михаил Врубель (справа)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков (слева) и глава «Первого канала» Константин Эрнст

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: режиссер Душан Глигоров, актер Максим Лагашкин и сценарист Олег Маловичко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Алексей Гуськов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Алена Бабенко с мужем Эдуардом Субочем

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков (слева) и президент ассоциации каскадеров России Александр Иншаков

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Сергей Комаров

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Оператор Анатолий Мукасей и режиссер Светлана Дружинина

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Композиторы Виталий Окороков (справа) и Дмитрий Емельянов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Алексей Гуськов (справа) и Александр Петров

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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