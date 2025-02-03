Апокалиптический квартирник

В Гамбургской опере прошла премьера новой постановки оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе». Музыкальный руководитель и дирижер Кент Нагано и режиссер Дмитрий Черняков завершили этой работой «штраусовскую трилогию», начатую несколько лет назад. Рассказывает Эсфирь Штейнбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будто больничные клоуны, герои наперебой устраивают представления

Фото: Monika Rittershaus Будто больничные клоуны, герои наперебой устраивают представления

Фото: Monika Rittershaus

До «Ариадны на Наксосе» Дмитрий Черняков и Кент Нагано сделали в Гамбургской опере «Электру» и «Саломею». Общность трех опер, предложенная режиссером, помимо имени великого немецкого композитора и того очевидного факта, что это триптих о женщинах, поначалу казалась формальной: Черняков, художник всех своих постановок, предложил для всех спектаклей сходное пространство — три просторные квартиры одинаковой планировки, будто находящиеся на разных этажах одного и того же дома в большом европейском городе. Впрочем, «Электру», историю о вырождении некогда властной и процветающей семьи, и «Саломею», спектакль не только о женщине, плененной семейными же призраками, но и о крахе левой идеи, в стены похожих квартир режиссер вписал, казалось, без каких-либо видимых противоречий.

Но одна только мысль, что сюда же придется «упаковать» весьма странную штраусовскую «Ариадну на Наксосе», заранее вызывала сочувствие к постановщику. Либретто знаменитого австрийского писателя и любимого соавтора Штрауса Гуго фон Гофмансталя даже по облегченным для жанра оперы критериям здравомыслия и логики выглядит излишне самовольным. Но такова была идея — смешать серьезную оперу с почти водевилем, героиню античного мифа Ариадну, забытую Тезеем на пустынном острове, соединить с персонажами комедии дель арте, да все это еще представить как театр в театре. Собственно действию предпослан пролог, в котором артисты, призванные развлечь своим искусством богача, комически спорят и ссорятся по поводу предстоящего спектакля. Опера вообще сначала писалась как подарок великому немецкому режиссеру Максу Рейнхардту, совершенно не предназначалась для вечности и только со временем, переделанная, стала репертуарным названием.

Конечно, Дмитрий Черняков всю эту неубедительную канитель решительно перепридумывает. Прежде всего он устанавливает новые семейные и социальные связи (и как следствие — налаживает взаимоотношения) между персонажами. Решающим жестом он превращает дворецкого в доме богача в главу семьи, то есть в мужа Ариадны Тезея, благо роль разговорная, и на нее приглашен известный немецкий драматический актер Вольфрам Кох. Учитель музыки превращается в отца Ариадны, композитор — в его ученика, учитель танцев — в эксцентричного гостя, нимфы и наяды — в родственниц и подружек героини, служанка Цербинетта — в ее ветреную кузину, Вакх — в нового бойфренда кузины. И вообще, все собираются в доме Ариадны и Тезея по радостному поводу: хозяева квартиры празднуют серебряную свадьбу. Но в самый разгар вечера, как и предписано мифом, Тезей навсегда покидает любимую. С ним случается удар, и он падает замертво.

Потом мы видим Ариадну в пустой квартире у гроба мужа, а после этого Черняков делает паузу в три месяца, за которые квартира и вправду становится «Наксосом». Вдова по-прежнему безутешна, она почти сошла с ума от горя, и никакие ухищрения друзей и родственников — будто больничные клоуны, они наперебой устраивают концерты и представления, немножко даже в духе советских кинокомедий из режиссерского детства — не могут вернуть ее к жизни. И только когда близкие находят черновики стихов покойного и обращают к ней его строки, Ариадна, кажется, возвращается к жизни.

Почти до самого финала кажется, что Черняков просто ловко «вывернулся»: поставил спектакль о чувстве утраты, о сопротивлении горю и о приятии неумолимого хода вещей. За напряженным действием очень интересно наблюдать, и это скрашивает небесспорный музыкальный уровень постановки. Кент Нагано, кажется, долго ищет баланс между динамикой и четкостью звука, и мстительные немецкие меломаны не прощают ему известных промахов: маэстро, вскоре покидающий Гамбург, получил на поклонах порцию немилосердных «бу». Что касается солистов, то героиней вечера стала вовсе не дисциплинированная, в точности послушная музыке и режиссеру Анья Канте в заглавной партии, а российская сопрано Надежда Павлова — после ее великолепных колоратур в арии Цербинетты зрители долго не могли затихнуть.

А по-настоящему оцепенеть публику заставляет фантастический черняковский финал, в котором драма личного опустошения Ариадны вмиг превращается в крушение мира. Богатая квартира словно отрывается от фундамента, как-то скручивается, заворачивается и тяжело кружится, «съедая» своих обитателей. Последний раз мы, будто с улицы, видим их тревожно выглядывающими из окон — хочется написать «из-за кремовых штор», потому что титр над сценой напоминает нам, что опера написана перед Первой мировой, что всему привычному укладу жизни со всеми ее радостями, глупостями и потерями (и независимо от них) очень скоро придет конец. И это относится не только к «Ариадне на Наксосе», но и к «Электре», и к «Саломее». Три «семейные драмы в гостиной» Дмитрия Чернякова именно в этот момент превращаются в единый триптих — они кончаются глобальной катастрофой, которой оказывается война, растаптывающая ценность и важность любых одиночных страданий. Когда мир стоит на краю пропасти, великие художники чувствуют это лучше всех.

Эсфирь Штейнбок