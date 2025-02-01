Пермь посетит министр начального и среднего образования Зимбабве

С 2 по 7 февраля Пермь посетит делегация Республики Зимбабве: министр начального и среднего образования республики Торерайи Мойо, его помощник Джири Спиве и директор департамента Терерай Кудакваше, а также четверо учителей информатики. Об этом сообщает пресс-служба Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ). В рамках визита запланированы деловые встречи с представителями властей Пермского края и региональной столицы, а также посещение образовательных, научных и культурных объектов — министерства туризма Пермского края, дирекции межвузовского кампуса международного уровня «Будущее Пармы», технопарка Morion Digital.

Одним из первых и ключевых мероприятий визита станет встреча делегации с руководством ПГГПУ. В первый день гости познакомятся с кампусом вуза, его актуальными образовательными пространствами. Кроме того, университетская инфраструктура станет базой для повышения квалификации педагогов из Зимбабве. «Для педагогов команда Пермского педагогического подготовила краткосрочную программу повышения квалификации, которая направлена на освоение современных образовательных технологий, например, робототехники и искусственного интеллекта», - поделился ректор ПГГПУ Константин Егоров. Культурная часть программы включает экскурсию в Кунгурскую ледяную пещеру и Белогорский монастырь.