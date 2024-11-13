В Казани на строительство участка второй линии метро выделят еще 985,5 млн рублей

В Казани на строительство первого участка второй линии метрополитена от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» выделят 985,5 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В рамках закупки предусмотрены строительно-монтажные работы, а также установка и монтаж оборудования. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Денежные средства выделят из бюджета Татарстана. Строительные работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 15 января 2026 года.

Ранее на строительство участка уже выделяли 700 млн руб. в 2021 году, 639,4 млн руб. — в 2022 году и 932 млн руб. — в 2023 году.

Диана Соловьёва